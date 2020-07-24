В Орле временно перекроют дорогу возле дома №132 по Московскому шоссе

24 Июль 2020 2020-07-24T13:48:07+03:00

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В субботу, 25 июля, в Орле из-за ремонтных работ временно перекроют дорогу возле дома №132 по Московскому шоссе. Движение здесь остановится на один час с 11.00 до 12.00.

Водителям предложили альтернативную схему объезда через улицы Бурова, Раздольную и Металлургов.

Схема объезда. Фото: пресс-служба Администрации города Орла

Кроме того, Управление городского хозяйства и транспорта городской администрации предупреждает автомобилистов об ограничении движения и стоянки машин в первой половине дня 5 августа. Из-за праздничных мероприятий по случаю Дня города и 77-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков стоянку запретят на улицах Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской), Пушкина (от Красного моста до пересечения с улицей 4-й Курской), Московской (от Красного моста до улицы Революции) и площади Мира (от Московской до Пушкина).

Также 5 августа перекроют дороги с 9.30 до 11.00 утра на Карачевской улице (от 1-й Посадской до Гостиной), на улицах Гостиной (от Карачевской до Гагарина), Комсомольской (от 1-й Посадской до Красного моста), Московской (от Красного моста до пересечения с Революции), Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильского) и на площади Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU