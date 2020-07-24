На вокзале Орла задержали любителя наркотиков

24 Июль 2020 2020-07-24T12:30:28+03:00

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В Орле транспортные полицейские задержали очередного любителя запрещенных веществ. 25-летнего парня поймали на хранении синтетического наркотика.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Орел. По подозрению в хранении и употреблении наркотических веществ был задержан молодой человек из Орловского района. Его доставили в дежурную часть, где при досмотре догадки полицейских подтвердились: у парня изъяли пакетик с "синтетикой", вес составил примерно 0,3 грамма. Этого хватило для уголовного дела.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере). Санкции данной статьи предусматривают наказание до 3 лет лишения свободы, либо штраф, - рассказали "Комсомолке" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

Сейчас продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU