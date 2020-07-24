2020-07-24T11:58:23+03:00
Недвижимость

Часть домов Орла 24 июля осталась без воды до вечера

Публикуем список адресов, попавших в зону отключения
Ольга СУПОНЕВА
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Рассказываем, какие дома остались без горячей и холодной воды 24 июляРассказываем, какие дома остались без горячей и холодной воды 24 июляФото: Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня, 24 июля, часть домов Орла до вечера осталась без водоснабжения. В зону отключения попали многоэтажки в разных районах города. Публикуем список адресов.

Без горячей воды придется пересидеть абонентам, проживающим по следующим адресам:

до 16.00 - улица 2-я Курская, 52; 3-я Курская, 53; 5 Августа, 19; Русанова, 42.

До 15.00 - улица Приборостроительная 15, 17, 19, 21; Горького 63а; Октябрьская, 68.

До 17.00 - Бурова, 2; Московское шоссе,143.

До 18.00 - улица Тургенева, 41.

Неудобства связаны с ремонтными работами на тепловых пунктах, как сообщает пресс-служба Администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Орловской теплосетевой компании".

Без холодного водоснабжения остались потребители из следующих домов:

до 18 часов улица Латышский стрелков 43 и 52, пр. Цветочный, 2 и 4. Кроме того ремонтные работы "Орелводоканал" будет вести на Наугорском шоссе, по мере необходимости и здесь будет отключаться холодное водоснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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