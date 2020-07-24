В аварии на автодороге «Орел-Тамбов» пострадали четыре человека
В четверг, 23 июля, на автодороге «Орел-Тамбов» в аварии пострадали четыре человека. Виной всему стало нарушение правил дорожного движения.
Инцидент произошел в 8:15 утра в районе 43км шоссе. 48-летний водитель за рублем «Ауди 80» выехал со второстепенной дороги на главную дорогу и не уступил дорогу «Ниссану». За рулем последнего находился 56-летний автомобилист.
- В результате ДТП травмы получили водители обеих машин, а пассажиры «Ниссана»: двое мужчин 40 лет и 41 года. Все они были доставлены в Свердловскую ЦРБ, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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