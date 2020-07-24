В Орле силовикам в очередной раз пришлось утихомиривать дебоширов в пивбаре

24 Июль 2020 2020-07-24T11:22:54+03:00

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В одном из круглосуточных пивбаров Орла в очередной раз попойка едва не закончилась дракой. Утихомиривать разгоряченных спиртным молодых дебоширов пришлось силовикам.

Инцидент произошел в Советском районе города, в пивнушке на улице Герцена. Около пяти утра сотрудники заведения нажали тревожную кнопку, на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Администратор пожаловался на троих буйных посетителей. Как оказалось, те несколько часов выпивали, а после начали конфликтовать с окружающими.

- Силовики пресекли негативное развитие ситуации, задержали троих орловцев и передали в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Как оказалось, двое задержанных раньше уже привлекались к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU