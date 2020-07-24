В Орле силовикам в очередной раз пришлось утихомиривать дебоширов в пивбаре
В одном из круглосуточных пивбаров Орла в очередной раз попойка едва не закончилась дракой. Утихомиривать разгоряченных спиртным молодых дебоширов пришлось силовикам.
Инцидент произошел в Советском районе города, в пивнушке на улице Герцена. Около пяти утра сотрудники заведения нажали тревожную кнопку, на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Администратор пожаловался на троих буйных посетителей. Как оказалось, те несколько часов выпивали, а после начали конфликтовать с окружающими.
- Силовики пресекли негативное развитие ситуации, задержали троих орловцев и передали в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.
Как оказалось, двое задержанных раньше уже привлекались к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU