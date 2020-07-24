2020-07-24T10:52:40+03:00
Происшествия

Под Орлом автоледи не уступила дорогу иномарке и учинила ДТП

В аварии пострадала женщина-пассажир одной из машин
Наталья Меркулова
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Под Орлом автоледи не уступила дорогу иномарке и учинила ДТП. Фото: Госавтоинспекция Орловской областиПод Орлом автоледи не уступила дорогу иномарке и учинила ДТП. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
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Накануне, 23 июля, на 21 км объездной дороги в Нарышкино Р-120 "Орел-Брянск" произошла авария между отечественной легковушкой и иномаркой. Инцидент произошел в три часа дня.

28-летняя девушка за рулем «ВАЗа» выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу другой машине. В итоге она врезалась в «Киа Рио». За рулем иномарки был ее ровесник.

- В результате ДТП 56-летняя женщина-пассажирка заднего сидения автомобиля «Киа Рио» получила повреждения. Ей была оказана медицинская помощь, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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