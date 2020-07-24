2020-07-24T10:37:16+03:00
Происшествия

В орловском суде рассматривают дело о попытке зарезать девушку-администратора сауны

Раненной чудом удалось отбиться от пьяного посетителя и вызвать подмогу
Наталья Меркулова
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Пьяному дебоширу из Ливен грозит 8 лет колонииПьяному дебоширу из Ливен грозит 8 лет колонииФото: Архив "КП"
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В Орле продолжают рассматривать дело покушении на убийство администратора сауны в Северном районе города. Буйный и изрядно подвыпивший посетитель, приехавший в областной центр из Ливен, напал на девушку с ножом.

Орловчанке чудом удалось отбиться от дебошира. Он дважды успел ударить ее ножом, но девушка не сдалась, оказала сопротивление и сбежала. Затем она позвонила родным и те вызвали подмогу.

- С учетом исследованных в ходе судебных заседаний доказательств, прокурор области попросил суд признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. По данному уголовному делу предстоит вынесение приговора судом, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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