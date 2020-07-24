Под Орлом в аварии с двумя легковушками пострадали дети
В четверг, 23 апреля, в районе 184 км автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» произошла авария. Две отечественные легковушки не поделили дорогу, в итоге пострадали дети.
Инцидент произошел в районе трех часов дня. 37-летний водитель автомобиля «Богдан 2111» ехал в строну Калуги и врезался в «Ладу», которая ехала впереди в попутном направлении.
- В результате ДТП пассажиры автомобиля «Богдан 2111» четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик, находившиеся на заднем сидении без детского удерживающего устройства, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Детскую областную клиническую больницу, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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