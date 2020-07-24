Проучил дорожников: в Орле депутат заксобрания голыми руками поломал новый асфальт

24 Июль 2020 2020-07-24T10:04:15+03:00

Возмущенный Михаил Вдовин показал подрядчику, где у него битума не хватает

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В четверг, 23 апреля, в Орле прошла проверка качества ремонта дорог в Орле. Насколько «эффективно» работает подрядчик решил продемонстрировать сам вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

Ремонт дороги на улице Розы Люксембург в Орле уже не в первый раз вызывает нарекания: то ливневки, то асфальт. Фото: пресс-служба облсовета

Поводом для проверки на улице Розы Люксембург в Заводском районе города стали многочисленные жалобы местных жителей на некачественную укладку асфальта. При этом заказчик работ (орловское УКХ) утверждал, что все идет по плану и проблем нет.

Битум не найден! Фото: пресс-служба облсовета Орловской области

Михаил Вдовин такие оправдания решил не слушать и на глазах многочисленной публики отправился к свежеуложенному дорожному полотну. Пару мгновений и в его руках оказался пятисантиметровый слой асфальта. Народный избранник сломал его голыми руками.

Ремонт по-орловски продолжается. Фото: пресс-службы орловского облсовета

- Если человек отрывает руками асфальт, то о каких современных технологиях можно вести речь? Если бы подрядчик добросовестно поработал над каждым люком, над каждой ямкой, были бы и темпы работ другие, и не отваливалось бы ничего. Предполагаю, что если бы я не остановился, то мог бы демонтировать большой участок покрытия на этой дороге. Битум виден отнюдь не везде, - пояснил Михаил Вдовин, и. о. Председателя Орловского облсовета народных депутатов.

Теперь подрядчика и заказчика ждут серьезные разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU