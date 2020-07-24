2020-07-24T09:21:55+03:00
Общество

В Орле стартовал конкурс для лучших педагогов допобразования

Победители получат премию и почетные грамоты от городской администрации
Наталья Меркулова
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В Орле стартовал конкурс среди лучших педагогов допобразованияВ Орле стартовал конкурс среди лучших педагогов допобразованияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле стартовал конкурс среди лучших педагогов дополнительного образования. Им предстоит побороться за почетное звание и премию от городской администрации.

Главное требование к участникам - педагогический стаж не менее пяти лет. Претенденты на победу в конкурсе должны успеть подготовить портфолио до 31 августа. В него нужно включить заявку, заверенную руководителем, справку о педагогической деятельности, копии авторских программ, почетных грамот, благодарностей, а также копии дипломов учеников.

- Конкурсные материалы принимаются в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях. Их необходимо передать в городскую администрацию по адресу ул. Пролетарская гора, 1, кабинет № 517, - поясняет пресс-служба Администрации Орла.

Уточнить условия участия конкурса и задать интересующие вопросы можно по телефону: 43-29-13 (Ирина Алексеевна Морозова, главный специалист отдела управления культуры).

ИСТОЧНИК KP.RU

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