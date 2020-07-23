В Орле объединят поликлиники №2 и №5
В Орле две городские поликлиники ждет объединение. Речь идет о медицинских учреждениях №2 и №5.
О грядущих изменениях стало известно в середине июля. Пациенты заволновались: уж не закроют ли медицинскую организацию? Сегодня, 23 июля, в ходе онлайн-брифинга с журналистами руководитель областного Департамента здравоохранения Иван Залогин пояснил, что ждет медиков и пациентов.
Как оказалось поликлиника №5 станет подразделением поликлиники №2.
- Персонал продолжит работать как и ранее, это же касается и пациентов, - отметил Залогин.
То есть по сути, пятая поликлиника станет филиалом второй.
ИСТОЧНИК KP.RU