В Орле объединят поликлиники №2 и №5

23 Июль 2020 2020-07-23T16:52:34+03:00

Что ждет врачей и пациентов рассказал глава областного Департамента здравоохранения Иван Залогин

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В Орле две городские поликлиники ждет объединение. Речь идет о медицинских учреждениях №2 и №5.

О грядущих изменениях стало известно в середине июля. Пациенты заволновались: уж не закроют ли медицинскую организацию? Сегодня, 23 июля, в ходе онлайн-брифинга с журналистами руководитель областного Департамента здравоохранения Иван Залогин пояснил, что ждет медиков и пациентов.

Как оказалось поликлиника №5 станет подразделением поликлиники №2.

- Персонал продолжит работать как и ранее, это же касается и пациентов, - отметил Залогин.

То есть по сути, пятая поликлиника станет филиалом второй.

ИСТОЧНИК KP.RU