В Орле 29-летнего рецидивиста задержали по подозрению в убийстве матери
В Орле по подозрению в убийстве собственной матери задержали 29-летнего рецидивиста. Сегодня, 23 июля, тело несчастной было обнаружено в ее жилище.
На месте происшествия работали оперативники и следователи-криминалисты. Пятидесятилетняя женщина скончалась от множественных телесных повреждений, по горячим следам убийцу удалось поймать. Как оказалось, расправился с ней ее же отпрыск, ранее уже имевший проблемы с законом и судимость. По статье "Убийство" СК возбудил уголовное дело.
- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, производится сбор и закрепление всей доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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