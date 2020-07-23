2020-07-23T16:41:16+03:00
Происшествия

В Орле 29-летнего рецидивиста задержали по подозрению в убийстве матери

Тело несчастной было обнаружено 23 июля в ее жилище
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле 29-летнего рецидивиста задержали по подозрению в убийстве материВ Орле 29-летнего рецидивиста задержали по подозрению в убийстве материФото: Архив "КП"
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В Орле по подозрению в убийстве собственной матери задержали 29-летнего рецидивиста. Сегодня, 23 июля, тело несчастной было обнаружено в ее жилище.

На месте происшествия работали оперативники и следователи-криминалисты. Пятидесятилетняя женщина скончалась от множественных телесных повреждений, по горячим следам убийцу удалось поймать. Как оказалось, расправился с ней ее же отпрыск, ранее уже имевший проблемы с законом и судимость. По статье "Убийство" СК возбудил уголовное дело.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, производится сбор и закрепление всей доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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