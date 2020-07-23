Иван Залогин рассказал о вспышке COVID-19 в Орловской психбольнице

23 Июль 2020 2020-07-23T16:25:39+03:00

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О вспышке коронавирусной инфекции в Орловской психиатрической больнице рассказал глава регионального Департамента здравоохранения, Иван Залогин. О ситуации чиновник проинформировал в ходе онлайн-брифинга сегодня, 23 июля.

Ранее в сети появилась информация о том, что вспышка COVID-19 в психбольнице имеет очень серьезные масштабы. Залогин рассказал, что всего здесь заразилось 65 человек. Первые случаи заболевания при этом были зафиксированы 5 июля, тогда выявили пятерых инфицированных: три сотрудника медучреждения и два пациента подхватили вирус. Как отметил глава депздрава, пациентов поместили в инфекционное отделение, установили контактную группу, помещения дезинфицировали, провели лабораторные исследования.

- На сегодняшний день выявлено 45 случаев заболевания у пациентов, они переведены в стационары. У 44 человек коронавирус протекает бессимптомно или в легкой форме, у одного пневмония, - рассказал Иван Александрович.

Также инфекция выявлена у 20 сотрудников больницы. Залогин добавил, что в самой больнице больных нет. Анализы на COVID-19 взяты более чем у 600 человек. В медучреждении введен карантин.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU