2020-07-23T16:25:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Иван Залогин рассказал о вспышке COVID-19 в Орловской психбольнице

По словам главы областного депздрава, заразилось в медицинском учреждении 65 человек
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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О вспышке коронавирусной инфекции в Орловской психиатрической больнице рассказал глава регионального Департамента здравоохранения, Иван Залогин. О ситуации чиновник проинформировал в ходе онлайн-брифинга сегодня, 23 июля.

Ранее в сети появилась информация о том, что вспышка COVID-19 в психбольнице имеет очень серьезные масштабы. Залогин рассказал, что всего здесь заразилось 65 человек. Первые случаи заболевания при этом были зафиксированы 5 июля, тогда выявили пятерых инфицированных: три сотрудника медучреждения и два пациента подхватили вирус. Как отметил глава депздрава, пациентов поместили в инфекционное отделение, установили контактную группу, помещения дезинфицировали, провели лабораторные исследования.

- На сегодняшний день выявлено 45 случаев заболевания у пациентов, они переведены в стационары. У 44 человек коронавирус протекает бессимптомно или в легкой форме, у одного пневмония, - рассказал Иван Александрович.

Также инфекция выявлена у 20 сотрудников больницы. Залогин добавил, что в самой больнице больных нет. Анализы на COVID-19 взяты более чем у 600 человек. В медучреждении введен карантин.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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