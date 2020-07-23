2020-07-23T15:04:14+03:00
Общество

В орловской деревне мужчина спас тонувшего в реке мальчика

Ребенок зацепился за ветки и не мог самостоятельно выбраться из воды
Ольга СУПОНЕВА
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Игорь Крутяков спас из реки тонущего мальчикаИгорь Крутяков спас из реки тонущего мальчикаФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орловской области наградили еще одного неравнодушного жителя за спасение утопающего. Игорь Крутяков вытащил из воды тонущего мальчика, который зацепился за ветки и не мог самостоятельно выбраться.

Бедой едва не обернулся один из июньских дней. Тогда Игорь Крутяков вместе с женой отдыхал на берегу реки Ицка в деревне Каменец Кромского района. Он обратился внимание на подростка, плескающегося в водоеме. Мальчик держался на воде уверенно, но в какой-то момент стал уходить под воду. Ребенок запаниковал и уже не мог сам справиться с водным пленом. Игорь, как был - в одежде, бросился на подмогу. Ему удалось вынести мальчика на берег, с ним все было в порядке.

Об этой истории мужчина скромно смолчал, однако про отважный поступок узнали на работе: Игорь намочил телефон, тот перестал функционировать и мужчине не могли дозвониться коллеги. Начальница детского сада, в котором трудится орловец, передала историю в МЧС.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе регуправления чрезвычайного ведомства, Игоря Крутякова наградили грамотой по решению главы орловского МЧС Александра Новикова.

- Мы гордимся тем, что в нашем коллективе работают такие замечательные, смелые и скромные люди, как Игорь Александрович, - поделилась начальника мужчины Наталия Грачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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