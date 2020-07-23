За убийство собственного отца орловец отправится в колонию на 9 лет

23 Июль 2020 2020-07-23T14:11:28+03:00

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Житель Орловской области отправится в колонию на девять лет за убийство собственного отца. В пьяном угаре он избил родителя, от полученных травм тот скончался.

Все случилось в райцентре Ливны летом прошлого года. Как было установлено в ходе следствия, горе-сын в своей квартире коротал время за спиртным в компании отца и сожительницы. В какой-то момент мужчины стали ссориться. Ливенец не нашел лучшего аргумента в споре, чем кулаки: удар пришелся в лицо родителю. Тот ушел к себе домой, однако на этом дело не закончилось. Сын пришел в родительскую квартиру и стал колотить отца уже там. Разыгралась настоящая семейная драма, мать пыталась оттащить взбешенного отпрыска, но тот наносил удары в живот, голову. Отец сидел в кресле и не сопротивлялся. Травмы оказались настолько серьезными, что он от них не оправился.

Было возбуждено уголовное дело, которое дошло до районного суда Ливен. Однако обвиняемому не понравился приговор, в апелляции дело рассматривалось уже в суде области. Адвокат настаивал, что травмы, от которых скончался пожилой мужчина, были нанесены ему позже и вовсе не собственным сыном.

- Судебная коллегия указала, что доводы защиты об отсутствии у сына умысла на причинение тяжкого вреда здоровью его отца, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также о возможной причастности к преступлению третьих лиц, проверялись судом и не нашли своего подтверждения. Приговор был оставлен без изменения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU