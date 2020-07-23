2020-07-23T13:52:13+03:00
Общество

В 415 магазинах Орла появились таблички с QR-кодами о правилах безопасности

Теперь жители региона смогут оперативно узнать, как действовать в чрезвычайной ситуации
Наталья Меркулова
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В 415 орловских магазинах появились таблички с QR-кода о правилах безопасностиВ 415 орловских магазинах появились таблички с QR-кода о правилах безопасности
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В 415 торговых точках Орла появились специальные таблички с QR-кода о правилах безопасности. Теперь с помощью мобильного телефона жители региона смогут оперативно узнать алгоритм действий в случаи ЧС.

Таблички с QR-кода содержат информацию с сайта МЧС России. Здесь можно есть памятки практически на все экстремальные случаи жизни: что делать, если разбился ртутный градусник, если нападает собака, куда обращаться в случае ДТП и так далее.

Согласно статистике, в 70% случаев тяжелые последствия и гибель людей в ЧС наступает из-за незнания правил поведения. Поэтому важно заранее подготовить себя к возможному происшествию, - говорят в пресс-службе администрации Орла.

Следующий этап внедрения QR-кодов — это их размещение в общественном транспорте, остановочных павильонах, парках и скверах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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