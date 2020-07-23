Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 23 июля

23 Июль 2020 2020-07-23T13:34:06+03:00

Рассказываем, сколько человек заразилось в каждом из районов региона за период пандемии

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В Орловской области за сутки всего 22 случая заражения коронавирусной инфекцией, по данным оперштаба региона. Общее число заболевших составило на 23 июля 2020 года 5 тысяч 423 человека. Мы, по традиции, рассказываем какова география распространения COVID-19 по области.

Обновленную карту представил оперативный штаб. Согласно ей, в городе Орле заболело 2628 человек, в Орловском районе 621 во Мценском 569, в Ливенском 242, в Болховском 128, в Дмитровском 118, Урицком 114, в Новодеревеньковском 100.

Районы, где заразившихся от пятидесяти до сотни: Хотынецкий - 92, Новосильский - 80, Свердловский - 75, Верховский - 72, Кромской - 71, Покровский - 61, Шаблыкинский - 60, Знаменский - 58, Малоархангельский - 55, Глазуновский - 53.

Районы, где COVID-19 заразилось менее 50 человек: Должанский - 47, Залегощенский - 40, Колпянский - 39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21, Краснозоренский - 18.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения. - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, что указанные выше цифры - это данные за весь период пандемии. Выздоровело уже 4 тысячи 55 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU