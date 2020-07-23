В микрорайоне «Наугорский» в Орле может появиться новый водовод

23 Июль 2020 2020-07-23T12:58:58+03:00

В микрорайоне «Наугорский» в Орле может появиться водовод Фото: Архив "КП"

Ситуацию с ржавой водой разбирали на совещании в мэрии

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В среду, 22 июля, в мэрии Орла прошло совещания между руководством «Орелводоканала» и депутатами горсовета. В центре внимания многолетняя проблема с ржавой водой в многоэтажках в микрорайоне «Наугорский».

Как сообщил директор «Орелводоканала» Василий Иванов, эта ситуация связана с водозабором, т.е. со скважиной, из которой поступает вода. Сотрудники предприятия уже выезжали в микрорайон и измеряли показатели содержания железа: 0,43 и выше при нормативе 0,3.

Пока собственнику скважины рекомендовано провести работы по понижению железа, затем будет рассматриваться возможность проведения в микрорайон «Наугорский» водовода как на улице Высоковольтной (сейчас там завершаются работы).

- «Орелводоканалу» рекомендовано рассмотреть технические возможности и место, где можно проложить водовод. После этого, необходимо определить инвестиционные объемы, источники финансирования и направить заявку на получение федеральной субсидии на реализацию этого проекта, - сообщили «КП» в пресс-службе горсовета Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU