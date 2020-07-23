Орловских пенсионеров ждет перерасчет пенсии с 1 августа

23 Июль 2020 2020-07-23T12:36:39+03:00

Размер пенсий изменится более чем у 210 тысяч жителей региона

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С 1 августа жителей Орловской области, получающих страховую и накопительную пенсию, ждет перерасчет. Он произойдет автоматически без подачи заявлений.

Перерасчет страховой пенсии произойдет для пенсионеров, работавших в 2019 году. Прибавка от перерасчета будет носить сугубо индивидуальный характер. Ее размер будет зависеть от уровня заработной платы пенсионера, которую тот получал в предыдущем году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Согласно федеральному законодательству Ежегодно страховые пенсии могут увеличиваться максимально на 3 пенсионных коэффициента в денежном эквиваленте, - сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Орловской области.

Накопительная пенсия увеличится с 1 августа на 9,13%. Всего размер пенсий изменится для 210184 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU