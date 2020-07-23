Орловец лишился денег, случайно зайдя на «двойник» сайта банка-онлайн

23 Июль 2020 2020-07-23T12:05:40+03:00

Пенсионер просто ввел логин и пароль и у него списали 35 тысяч рублей

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В Орле 61-летний пенсионер остался без сбережений на счете, решив воспользоваться сайтом банка-онлайн. Как оказалось, мужчине попался «двойник» настоящего сайта с практически неотличимым стилем оформления и доменному имени.

Стоило мужчине, как обычно, ввести логин и пароль со своего компьютера, как с его карты сняли 35 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвой мошенников нужно внимательно смотреть на доменный адрес web-сайта. Липовый сайт-двойник можно распознать по лишним точкам, удвоению согласных и дефисам. Обязательно нужно проверять добуквенное совпадение в адресной строке браузера, а также смотреть на оформление сайта. Малейшие сомнения – закрывайте.

ИСТОЧНИК KP.RU