В Орле автомобилист с мотоциклистом столкнулись на встречке
В среду, 22 июля, в Железнодорожном районе Орла на встречной полосе столкнулись автомобилист и мотоциклист. Последнему после ДТП понадобилась медицинская помощь.
Инцидент произошел вечером в 16:45. 27-летний парень за рублем мотоцикла «Ямаха» ехал по Семинарской улице в сторону переулка Южный. Недалеко от дома №3 он врезался в автомобиль «Пежо», следовавший во встречном направлении. За рулем иномарки находился 25-летний водитель.
- В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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