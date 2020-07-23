В Орле автомобилист с мотоциклистом столкнулись на встречке

23 Июль 2020 2020-07-23T12:04:01+03:00

В Орле автомобилист и мотоциклистом столкнулись на встречке. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

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В среду, 22 июля, в Железнодорожном районе Орла на встречной полосе столкнулись автомобилист и мотоциклист. Последнему после ДТП понадобилась медицинская помощь.

Инцидент произошел вечером в 16:45. 27-летний парень за рублем мотоцикла «Ямаха» ехал по Семинарской улице в сторону переулка Южный. Недалеко от дома №3 он врезался в автомобиль «Пежо», следовавший во встречном направлении. За рулем иномарки находился 25-летний водитель.

- В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU