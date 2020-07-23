2020-07-23T12:04:01+03:00
Происшествия

В Орле автомобилист с мотоциклистом столкнулись на встречке

Одному из участников ДТП понадобилось амбулаторное лечение
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле автомобилист и мотоциклистом столкнулись на встречке. Фото Госавтоинспекции Орловской области.В Орле автомобилист и мотоциклистом столкнулись на встречке. Фото Госавтоинспекции Орловской области.
Изменить размер текста:

В среду, 22 июля, в Железнодорожном районе Орла на встречной полосе столкнулись автомобилист и мотоциклист. Последнему после ДТП понадобилась медицинская помощь.

Инцидент произошел вечером в 16:45. 27-летний парень за рублем мотоцикла «Ямаха» ехал по Семинарской улице в сторону переулка Южный. Недалеко от дома №3 он врезался в автомобиль «Пежо», следовавший во встречном направлении. За рулем иномарки находился 25-летний водитель.

- В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 415 орловских магазинах появились таблички с QR-кода о правилах безопасности
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 23 июля
В микрорайоне «Наугорский» в Орле может появиться новый водовод
В Орловской области молодоженам разрешили приглашать гостей в ЗАГС
Орловских пенсионеров ждет перерасчет пенсии с 1 августа
Орловец лишился денег, случайно зайдя на «двойник» сайта банка-онлайн
В Орле автомобилист с мотоциклистом столкнулись на встречке
Орловчанка обокрала родственницу, попросив телефон для одного звонка
Во Мценске ночью погиб 35-летний мотоциклист
В орловской усадьбе Ивана Тургенева прозвучат рок-хиты
Каждая пятая оплата проезда банковской картой в мире проходит через Сбербанк
На орловской дороге скончался пожилой водитель "Нивы"
На поддержку орловских аграриев выделили более 73 миллионов рублей
На Орловщине выбрали победителя поэтической премии имени Фета
В Железнодорожном районе Орла демонтируют самовольные гаражи