2020-07-23T09:51:31+03:00
Происшествия

Орловчанка обокрала родственницу, попросив телефон для одного звонка

29-летняя женщина решила воспользоваться ее мобильным приложением
Наталья Меркулова
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Орловчанка обокрала родственницу, попросив телефон для одного звонкаОрловчанка обокрала родственницу, попросив телефон для одного звонкаФото: Архив "КП"
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Во Мценском районе женщина обокрала собственную родственницу. Попросив у нее телефон, чтобы срочно позвонить, она перевела на свой счет все ее сбережения.

Обнаружив отсутствие денег на карте, девушка отправилась в полицию, где сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Вскоре полицейские выяснили, кто замешан в хищении.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже 13 тысяч 500 рублей причастна 29-летнюю ранее судимую амчанку. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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