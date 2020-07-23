Во Мценске ночью погиб 35-летний мотоциклист

23 Июль 2020 2020-07-23T09:36:50+03:00

В аварии на улице Мира есть еще один пострадавший

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Сегодня, 23 июля, в городе Мценске Орловской области произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб 35-летний мужчина, управлявший мотоциклом «HONDA».

В начале первого часа ночи мотоциклист вместе с 40-летним мужчиной-пассажиром ехал по улице Мира в сторону улицы А.Рева. В районе дома №6 «А» он не справился с управлением, врезался в бордюрное ограждение и затем перевернулся.

- В результате ДТП водитель скончался на месте аварии еще до приезда Скорой. Пассажир получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU