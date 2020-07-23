В орловской усадьбе Ивана Тургенева прозвучат рок-хиты

23 Июль 2020 2020-07-23T09:19:13+03:00

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В родовой усадьбе писателя Ивана Тургенева пройдет «Спасский фестиваль». Новый культурный проект стартует Спасском-Лутовиново 25 июля.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, программа выходного дня в по субботам дополнится музыкальными и литературными вечерами. Неформальные концерты будут проходить на открытой сцене в усадебном парке.

Одним из самых событием проекта обещает стать неожиданный, «неформатный» концерт рок-музыканта, экс-солиста групп «Автограф» и «Ария» Артура Беркута. Он приедет в Спасское-Лутовиново 8 августа.

Откроет же «Спасский фестиваль» 25 июля концерт в исполнении орловский композитор Ирина Хрисаниди и вокалистка Елизавета Горенштейн. Затем 1 августа на открытую сцену выйдут участники литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу».

Начало всех фестивальных мероприятий в 15 часов.

КОГДА? ГДЕ?

С 25 июля (суббота)

Музей-заповедник Спасское-Лутовиново (Мценский район)

С автовокзала Орла до усадьбы ходит прямой рейсовый автобус (по выходным дням).

ИСТОЧНИК KP.RU