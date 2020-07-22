На орловской дороге скончался пожилой водитель "Нивы"

22 Июль 2020 2020-07-22T17:13:30+03:00

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В Орловской области скончался пожилой водитель отечественного внедорожника. Авария произошла сегодня днем, 21 июля, в Троснянском районе.

В дежурную часть местного ОВД сигнал о том, что случилось дорожно-транспортное происшествие поступил в начале третьего часа. Как оказалось, на 49 километре дороги "Змиевка-Глазуновка-Тросна" 64-летний водитель на "Ниве" вылетел с дороги в кювет, машина затормозила об дерево. Как сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, водитель автомобиля скончался.

Точную причину смерти установит мед экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU