2020-07-22T17:01:09+03:00
Экономика

На поддержку орловских аграриев выделили более 73 миллионов рублей

Субсидии предоставила федеральная казна
Наталья Меркулова
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На поддержку сельского хозяйства Минсельхоз выделил Орловской области более 73 миллионов рублейНа поддержку сельского хозяйства Минсельхоз выделил Орловской области более 73 миллионов рублейФото: Наталья Меркулова
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10 июля Правительством Орловской области и Минсельхоз заключили соглашение о субсидиях на развитие сельского хозяйства в регионе. Из федеральной казны в область поступит 73 миллиона 400 тысяч рублей.

Средства были выделены в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Пойдут они поддержание производства масличных культур.

- Субсидия предоставлена на реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку бобов соевых и семян рапса. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» реализуется в нашем регионе с 2019 года, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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