На поддержку орловских аграриев выделили более 73 миллионов рублей
10 июля Правительством Орловской области и Минсельхоз заключили соглашение о субсидиях на развитие сельского хозяйства в регионе. Из федеральной казны в область поступит 73 миллиона 400 тысяч рублей.
Средства были выделены в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Пойдут они поддержание производства масличных культур.
- Субсидия предоставлена на реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку бобов соевых и семян рапса. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» реализуется в нашем регионе с 2019 года, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU