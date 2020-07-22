2020-07-22T16:46:53+03:00
Звезды

На Орловщине выбрали победителя поэтической премии имени Фета

В открытом конкурсе приняли участие литераторы из 15 российских регионов, ЛНР и Израиля
Наталья Меркулова
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На Орловщине выбрали победителя поэтической премии имени Фета. Фото: пресс-служба администрации Мценского районаНа Орловщине выбрали победителя поэтической премии имени Фета. Фото: пресс-служба администрации Мценского района
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В Орловской области подвели итоги Первой поэтической премии имени Афанасия Фета, приуроченной к 200-летию литератора. В открытом конкурсе приняли участие 28 профессиональных литераторов из 15 российских регионов, ЛНР и Израиля.

Конкурсная комиссия оценивала работы по оригинальности замысла, образности, художественной выразительности, общей литературной и стилистической грамотность и целостности представленной книги как единого произведения.

Победителем Конкурса стал Валерий Хатюшин (Москва)- поэт, главный редактор журнала «Молодая гвардия». Он представил на Конкурс поэтический сборник «Вино и хлеб».

- Победитель получит Диплом и денежную премию в размере 50 тысяч рублей. Награждение состоится 5 декабря во Мценском районе на празднике, приуроченном юбилею Афанасия Фета. Кроме того, всех участников конкурса наградят Почетными грамотами администрации района, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Мценского района.

ЗНАЙ!

Валерий Васильевич Хатюшин—поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, публицист. Родился 13 ноября 1948 гора в городе Ногинск Московской области. Окончил Литературный институт им. Горького.

Первый поэтический сборник «Быть человеком на Земле» вышел в 1982 году. С 1990 года работает в редакции журнала «Молодая гвардия», в настоящее время — главный редактор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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