В Железнодорожном районе Орла демонтируют самовольные гаражи
Несанкционированные гаражи возле дома №16 на Рельсовой улице в Железнодорожном районе Орла в скором времени ждет демонтаж. Об этом владельцев предупреждает городская районная администрация.
До 1 августа орловцы сами могут убрать постройки, затем к работе уже приступит подрядная организация. В присутствии полиции все содержимое гаражей будет описано и передано на хранение на Спецавтобазу до востребования в течение 30 дней.
- Порядок регламентирован постановлением администрации города Орла №493 от 19.02.2015 г. «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», - поясняет пресс-служба Администрации города Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU