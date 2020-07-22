2020-07-22T15:46:43+03:00
Общество

В Железнодорожном районе Орла демонтируют самовольные гаражи

Работы пройдут на улице Рельсовой
Наталья Меркулова
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В Железнодорожном районе Орла демонтируют самовольные гаражи на Рельсовой. Скриншот Яндекс.КартыВ Железнодорожном районе Орла демонтируют самовольные гаражи на Рельсовой. Скриншот Яндекс.Карты
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Несанкционированные гаражи возле дома №16 на Рельсовой улице в Железнодорожном районе Орла в скором времени ждет демонтаж. Об этом владельцев предупреждает городская районная администрация.

До 1 августа орловцы сами могут убрать постройки, затем к работе уже приступит подрядная организация. В присутствии полиции все содержимое гаражей будет описано и передано на хранение на Спецавтобазу до востребования в течение 30 дней.

- Порядок регламентирован постановлением администрации города Орла №493 от 19.02.2015 г. «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», - поясняет пресс-служба Администрации города Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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