Еще 11 топиарных фигур обещают установить ко Дню города в Орле

22 Июль 2020 2020-07-22T15:38:36+03:00

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В Орле ко Дню города на улицах должны появиться еще 11 топиарных фигур. Клумбы украсят шесть дельфинов, четыре улитки и гармонь.

Фигуры добавятся к уже установленным Ордену Отечественной войны, что в сквере Танкистов, и кораблику. Выполнит работу "Зеленстрой". Смонтировать их, по планам, рабочие должны к 5 августа.

- Обогатятся и цветочные клумбы общественных территорий. Сотрудники МУП «Зеленстрой» уже высадили 16 тысяч растений. Всего ко дню празднования 77-й годовщины освобождения Орла от фашистских захватчиков и 454-й годовщины основания планируется высадить 35 тысяч цветов, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU