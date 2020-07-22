Еще 11 топиарных фигур обещают установить ко Дню города в Орле
В Орле ко Дню города на улицах должны появиться еще 11 топиарных фигур. Клумбы украсят шесть дельфинов, четыре улитки и гармонь.
Фигуры добавятся к уже установленным Ордену Отечественной войны, что в сквере Танкистов, и кораблику. Выполнит работу "Зеленстрой". Смонтировать их, по планам, рабочие должны к 5 августа.
- Обогатятся и цветочные клумбы общественных территорий. Сотрудники МУП «Зеленстрой» уже высадили 16 тысяч растений. Всего ко дню празднования 77-й годовщины освобождения Орла от фашистских захватчиков и 454-й годовщины основания планируется высадить 35 тысяч цветов, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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