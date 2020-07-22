2020-07-22T15:38:36+03:00
Общество

Еще 11 топиарных фигур обещают установить ко Дню города в Орле

Клумбы украсят дельфины, улитки и гармонь
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Топиарные фигуры украсят улицы ОрлаТопиарные фигуры украсят улицы ОрлаФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орле ко Дню города на улицах должны появиться еще 11 топиарных фигур. Клумбы украсят шесть дельфинов, четыре улитки и гармонь.

Фигуры добавятся к уже установленным Ордену Отечественной войны, что в сквере Танкистов, и кораблику. Выполнит работу "Зеленстрой". Смонтировать их, по планам, рабочие должны к 5 августа.

- Обогатятся и цветочные клумбы общественных территорий. Сотрудники МУП «Зеленстрой» уже высадили 16 тысяч растений. Всего ко дню празднования 77-й годовщины освобождения Орла от фашистских захватчиков и 454-й годовщины основания планируется высадить 35 тысяч цветов, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Каждая пятая оплата проезда банковской картой в мире проходит через Сбербанк
На орловской дороге скончался пожилой водитель "Нивы"
На поддержку орловских аграриев выделили более 73 миллионов рублей
На Орловщине выбрали победителя поэтической премии имени Фета
В Железнодорожном районе Орла демонтируют самовольные гаражи
Еще 11 топиарных фигур обещают установить ко Дню города в Орле
В Орле вновь обсуждают ситуацию с рекультивацией городской свалки
Двое орловцев украли углошлифовальную машину прямо с витрины
Власти Орловской области: ситуация по COVID-19 стабилизируется
Уехал и не вернулся: в Орловской области ищут 53-летнего мужчину
В Орловской области незаконно продавали снюс через интернет
В Орле ищут очевидцев ДТП с велосипедистом на Кромском шоссе
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 22 июля
Для орловцев упростили регистрацию квартир по долевому строительству
Орловские полицейские передали подарки для детей из школ-интернатов
В рамках акции «Сад памяти на Орловщине посадили почти 29 тысяч деревьев
Под Орлом 54-летнего водителя сбила его собственная машина
Орловских выпускников приглашают на конкурс селфи «Я сдал ЕГЭ!»
Тройное ДТП на перекрестке в Орле: Госавтоинспекция озвучила подробности
11 орловцев прошли экзамены на право управлять гидроциклом и мотолодкой
В Орловской области взыскали 48 миллионов рублей алиментов в пользу детей
В Орловской области женщина утонула в реке
Орловские энергетики рассказали, как будет проходить замена счетчиков
В Орловской области женщина-инвалид получила лекарства после вмешательства Прокуратуры
В Орловской области за год на 43% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»