2020-07-22T15:25:13+03:00
Общество

В Орле вновь обсуждают ситуацию с рекультивацией городской свалки

Областной администрации рекомендовали в ближайшей перспективе выйти на бесполигонный принцип обработки мусора
Наталья Меркулова
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В Орле вновь обсуждают ситуацию с рекультивацией городской свалки. Фото: пресс-служба облсоветаВ Орле вновь обсуждают ситуацию с рекультивацией городской свалки. Фото: пресс-служба облсовета
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Во вторник, 21 июля, в Фундаментальной библиотеке ОГУ им. Тургенева представители областной власти, сотрудники МЧС, депутаты и общественники собрались на Круглый стол. В центре внимания в очередной раз – городская свалка на улице Итальянская, 33.

Бывший полигон уже несколько лет остается в центре постоянных скандальных историй. Только за первое полугодье 2020 года пожарным 20 раз приходилось выезжать на свалку, чтобы ликвидировать новое возгорание. Пока ситуаций здесь стабилизировалась. Как доложил Александр Александров, начальник надзорной деятельности регионального ГУ МЧС России, в июне и июле возгораний не было зафиксировано. Однако угроза экологической безопасности сохраняется.

— Согласно принятой на Круглом столе резолюции Правительству области рекомендовано выйти в ближайшей перспективе на бесполигонный принцип обработки ТКО. Кроме того, рекомендовано вместе с инвестором приступить к реализации инвестиционного соглашения «Рекультивация бывшего полигона ТБО и строительство комплекса по сбору и утилизации свалочного газа». Внести дополнительные предложения в резолюцию участники могут до 27 июля, - пояснил Владимир Пукаев, модератор встречи и депутат облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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