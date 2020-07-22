Двое орловцев украли углошлифовальную машину прямо с витрины

22 Июль 2020 2020-07-22T14:57:12+03:00

Парни незаметно вынесли товар из магазина и тут же продали

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В Заводском районе Орла двое парней 25-ти и 20-ти лет попались на краже углошлифовальной машины (известной в народе как «болгарка») прямо с витрины магазина. Молодые люди взяли инструмент с полки, спрятали в рюкзак и прошли мимо кассы, как ни в чем не бывало.

Когда продавцы обнаружили пропажу, ребята уже успели продать «болгарку» за 1700 рублей. Однако прибывшие на место происшествия полицейские изучили записи с камеры видеонаблюдения и установили личности воришек.

- В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU