Двое орловцев украли углошлифовальную машину прямо с витрины
В Заводском районе Орла двое парней 25-ти и 20-ти лет попались на краже углошлифовальной машины (известной в народе как «болгарка») прямо с витрины магазина. Молодые люди взяли инструмент с полки, спрятали в рюкзак и прошли мимо кассы, как ни в чем не бывало.
Когда продавцы обнаружили пропажу, ребята уже успели продать «болгарку» за 1700 рублей. Однако прибывшие на место происшествия полицейские изучили записи с камеры видеонаблюдения и установили личности воришек.
- В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU