22 Июль 2020 2020-07-22T13:52:50+03:00

Уехал и не вернулся: в Орловской области ищут 53-летнего мужчину

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В Орловской области ищут пропавшего 53-летнего Геннадия Колегаева. 19 июля он выехал на велосипеде из дома в поселке Суровцев Верховского района и не вернулся.

Среди особых примет мужчины рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

В момент исчезновения был одет в тельняшку, черные спортивные штаны с белыми полосами по бокам и коричневые сандалии.

Все, кто видел или знает, где может находиться Геннадий, просят позвонить на горячую линию поискового движения «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52 или в полицию по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU