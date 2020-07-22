2020-07-22T13:19:25+03:00
Общество

В Орловской области незаконно продавали снюс через интернет

Запрещенные сайты закрыли
Ольга СУПОНЕВА
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Продажу снюсов - никотиносодержащик продуктов - в России через интернет осуществлять запрещеноПродажу снюсов - никотиносодержащик продуктов - в России через интернет осуществлять запрещеноФото: Архив "КП"
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В Орловской области через интернет незаконно продавали снюс. Несколько таких сайтов закрыли по решению суда.

Продажу снюсов - никотиносодержащик продуктов - в России через интернет осуществлять запрещено, так же как нельзя онлайн продавать спиртное. Однако не все соблюдают закон. Заблокировать подобный сайты правосудие попросили специалисты Роспотребнадзора.

- В целях недопущения нарушения прав неопределенного круга потребителей и во исполнение действующего законодательства, Управление Роспотребнадзора обратилось с административными исковыми заявлениями в суд о признании информации о дистанционной продаже снюса, размещенной на интернет - сайтах, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, - пояснили "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Суд удовлетворил иск ведомства. Решения по четырем из пяти заявлений уже вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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