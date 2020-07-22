В Орле ищут очевидцев ДТП с велосипедистом на Кромском шоссе

22 Июль 2020 2020-07-22T13:03:43+03:00

В Орле ищут очевидцев ДТП с пожилым велосипедистом на Кромском шоссе. Фото Госавтоиспекции Орловской области

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 21 июля, недалеко дома №4 по Кромскому шоссе в Заводском районе Орла иномарка сбила велосипедиста. Инцидент произошел в 9:35 утра.

42-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» ехала по шоссе в сторону Машиностроительной улицы. На 60-летнего велосипедиста она наехала, когда поворачивала налево.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, после осмотра отпущен.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47, - обращаются к орловцам сотрудники региональной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU