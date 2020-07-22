В Орле ищут очевидцев ДТП с велосипедистом на Кромском шоссе
Во вторник, 21 июля, недалеко дома №4 по Кромскому шоссе в Заводском районе Орла иномарка сбила велосипедиста. Инцидент произошел в 9:35 утра.
42-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» ехала по шоссе в сторону Машиностроительной улицы. На 60-летнего велосипедиста она наехала, когда поворачивала налево.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, после осмотра отпущен.
- Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47, - обращаются к орловцам сотрудники региональной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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