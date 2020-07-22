Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 22 июля
В Орловской области число зараженных коронавирусом за весь период наблюдения достигло 5 тысяч 403 человек. Сегодня, 22 июля, подтвердились еще 25 новых случаев заражения. Рассказываем, какова география распространения инфекции по региону.
Традиционно обновленную карту представил оперативный штаб области. Согласно ей, в Орле заболело 2618 человек, в Орловском районе - 619 заболевших, в Мценске и районе 565 заразившихся, в Ливнах и Ливенском районе 242, в Дмитровском районе 115, в Урицком 113, в Новодеревеньковском районе - 99 человек.
Муниципальные образования, где от пятидесяти до ста заболевших: Хотынецкий район - 92, Новосильский - 80, Свердловский - 75, Верховский - 72, Кромской - 71, Покровский - 61, Шаблыкинский - 59, Знаменский – 58, Малоархангельский - 55, Глазуновский - 53.
Территории, где заболело менее пятидесяти человек: Должанский - 47, Залегощенский - 40, Колпнянский -39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21, Краснозоренский - 18.
У соседей Орловщины ситуация складывается следующим образом: в Тульской области 8018 заболевших (+41 за сутки), в Калужской 6987 (+30), в Брянской 7116 (+25), в Курской 5957 (+36) и в Липецкой 4435 (+12 за сутки).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»