Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 22 июля

22 Июль 2020 2020-07-22T12:45:13+03:00

Коронавирус в Орловской области на 22 июля: где заболели 25 человек

Рассказываем, сколько человек подхватили COVID-19 в каждом из районов региона

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В Орловской области число зараженных коронавирусом за весь период наблюдения достигло 5 тысяч 403 человек. Сегодня, 22 июля, подтвердились еще 25 новых случаев заражения. Рассказываем, какова география распространения инфекции по региону.

Традиционно обновленную карту представил оперативный штаб области. Согласно ей, в Орле заболело 2618 человек, в Орловском районе - 619 заболевших, в Мценске и районе 565 заразившихся, в Ливнах и Ливенском районе 242, в Дмитровском районе 115, в Урицком 113, в Новодеревеньковском районе - 99 человек.

Муниципальные образования, где от пятидесяти до ста заболевших: Хотынецкий район - 92, Новосильский - 80, Свердловский - 75, Верховский - 72, Кромской - 71, Покровский - 61, Шаблыкинский - 59, Знаменский – 58, Малоархангельский - 55, Глазуновский - 53.

Территории, где заболело менее пятидесяти человек: Должанский - 47, Залегощенский - 40, Колпнянский -39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21, Краснозоренский - 18.

У соседей Орловщины ситуация складывается следующим образом: в Тульской области 8018 заболевших (+41 за сутки), в Калужской 6987 (+30), в Брянской 7116 (+25), в Курской 5957 (+36) и в Липецкой 4435 (+12 за сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU