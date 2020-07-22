Для орловцев упростили регистрацию квартир по долевому строительству

22 Июль 2020 2020-07-22T12:19:19+03:00

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13 июля в России вступили в силу изменения в закон об участии в долевом строительстве. Теперь будущие собственники смогут избавиться от необходимости самостоятельно обращаться в Росреестр.

Дело в том, что застройщик будет подать документы на регистрацию без жилья без доверенности. После постановки на государственную регистрацию права собственности застройщик передаст собственнику выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Затем уже сам собственник сможет представить в Росреестр подлинный экземпляр ДДУ или договора об уступке прав требований по ДДУ для совершения на нем специальной регистрационной надписи.

- Нововведения позволят значительно снизить временные затраты граждан - участников долевого строительства, а также существенно сократить основания для приостановлений и отказов при государственном кадастровом учете и регистрации прав для застройщиков,- прокомментировала руководитель Росреестра Орловской области Надежда Кацура.

ИСТОЧНИК KP.RU