Орловские полицейские передали подарки для детей из школ-интернатов

22 Июль 2020 2020-07-22T11:39:30+03:00

Орловские полицейские передали подарки для детей из четырех школ-интернатов. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

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В Орловской области уже в 12-й раз проходит ежегодная региональная акция УМВД «Время добрых дел». В этом году долгожданные подарки уже успели получить ребята из четырех школ-интернатов.

Руководство ведомства, сотрудники городских и районных подразделений передали детям школьный и спортивный инвентарь, развивающие тематические настольные игры, канцтовары, одежду, обувь и много других полезных вещей.

- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, сотрудники полиции не смогли лично приехать в гости к ребятам, но и без внимания их не оставили. При первой возможности стражи правопорядка обязательно навестят ребят, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU