Под Орлом 54-летнего водителя сбила его собственная машина

22 Июль 2020 2020-07-22T10:38:15+03:00

Мужчина забыл про тормоза и вышел из автомобиля

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Во вторник, 21 июля, в деревни Щелкуново Урицкого района 54-летнего водителя сбила его собственная машина. Мужчина забыл про тормоза и вышел из своего автомобиля «Киа Спектра», когда тот неожиданно начал произвольно двигаться.

Инцидент произошел в 11:20 утра. Автомобилист припарковался недалеко от дома №11, перед тем, как произошло ДТП.

- В результате аварии машина допустила наезд на водителя. В результате ДТП с места происшествия мужчина был на Скорой доставлен Орловскую областную клиническую больницу. После медицинского осмотра отпущен домой, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU