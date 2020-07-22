Орловских выпускников приглашают на конкурс селфи «Я сдал ЕГЭ!»
С 25 июля по 8 августа выпускников орловских школ приглашают поучаствовать в конкурсе селфи «Я сдал ЕГЭ!». Творческий марафон проходит под эгидой Рособрнадзора.
Главное условия конкурса – красивое оригинальное селфи и рассказ на своей странице в соцсетях об успешной сдаче экзамена. Под постом нужно будет поставить хештеги: #сдалЕГЭ #конкурсЕГЭ #ЕГЭ. Затем участник конкурса должен прислать ссылку на опубликованныи пост на почту konkurs.ron2020@gmail.com.
Важно, что страница участника была открытой на время конкурса. Также им необходимо подписаться аккаунты Рособрнадзора и «ЕГЭ и ГИА» в соцсетях.
- Прием заявок начнется 25 июля с 9 часов утра по московскому времени и продолжится до 8 августа 21 часа. Три победителя получат сертификат на 1000 рублеи в книжный интернет-магазин, - сообщает Региональный Центр оценки качества образования Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU