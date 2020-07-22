Орловских выпускников приглашают на конкурс селфи «Я сдал ЕГЭ!»

22 Июль 2020 2020-07-22T10:27:34+03:00

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С 25 июля по 8 августа выпускников орловских школ приглашают поучаствовать в конкурсе селфи «Я сдал ЕГЭ!». Творческий марафон проходит под эгидой Рособрнадзора.

Главное условия конкурса – красивое оригинальное селфи и рассказ на своей странице в соцсетях об успешной сдаче экзамена. Под постом нужно будет поставить хештеги: #сдалЕГЭ #конкурсЕГЭ #ЕГЭ. Затем участник конкурса должен прислать ссылку на опубликованныи пост на почту konkurs.ron2020@gmail.com.

Важно, что страница участника была открытой на время конкурса. Также им необходимо подписаться аккаунты Рособрнадзора и «ЕГЭ и ГИА» в соцсетях.

- Прием заявок начнется 25 июля с 9 часов утра по московскому времени и продолжится до 8 августа 21 часа. Три победителя получат сертификат на 1000 рублеи в книжный интернет-магазин, - сообщает Региональный Центр оценки качества образования Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU