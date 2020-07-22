Тройное ДТП на перекрестке в Орле: Госавтоинспекция озвучила подробности
Во вторник, 21 июля, в Заводском районе Орла произошло тройное ДТП. Одну из машин зажали «в тиски» две иномарки. Фото с места происшествия быстро разлетелись по пабликам в соцсетях.
Сегодня Госавтоинспекция Орловской области озвучила подробности аварии и рассказала о пострадавших.
Как выяснилось, инцидент произошел в 12:45 на нерегулируемом перекрестке на улице Розы Люксембург возле дома №19. 40-летняя женщина-водитель на «Фольксваген Поло», ехавшая в сторону улицы Нормандии Неман, врезалась в автомобиль «Греат Валл», а затем в «Киа Церато».
- В результате ДТП пассажиры автомобиля Фольксваген - четырехлетний мальчик и 61-летняя женщина получили телесные повреждения, госпитализация не потребовалась, - сообщили «КП» в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»