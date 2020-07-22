11 орловцев прошли экзамены на право управлять гидроциклом и мотолодкой
Накануне, 21 июля, в Орле прошли экзамены для желающих самостоятельно управлять мотолодкой и гидроциклом. 11 человек решились пройти соответствующее обучение и показать своих навыки.
Теоретические и практические испытания проводили на Центральной спасательной станции инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области.
Теорию сдавали в кабинете со специальной компьютерной техникой. Судовладельцам предстояло отвечали на вопросы об устройстве и техобслуживании маломерных судов, судовождении и оказании первой помощи пострадавшему.
Самая яркая, практическая часть, проходила на Оке. Свои навыки экзаменуемым показывали на мотолодке и гидроцикле.
- Все одиннадцать соискателей показали хорошие навыки по управлению маломерным судном: умение маневрировать, причаливать и отчаливать, подход к терпящему бедствие на воде и его спасение, - рассказывает Александр Тиняков, старший государственный инспектор ГИМС.
Теперь все 11 орловцев получат удостоверение на право управления маломерным судном.
ЗНАЙ!
К сдаче экзаменов допускаются граждане с 18 лет, признанные годными по состоянию здоровья и имеющие специальную теоретическую и практическую подготовку.
По вопросам регистрации маломерного судна и аттестации можно обращаться в Центр ГИМС по телефонам: 8(4862)59-01-14 или 8(4862)75-01-91).
ИСТОЧНИК KP.RU