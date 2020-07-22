2020-07-22T09:45:21+03:00
Общество

11 орловцев прошли экзамены на право управлять гидроциклом и мотолодкой

Свои теоретические и практические навыки они показывали возле Центральной спасательной станции
Наталья Меркулова
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11 орловцев прошли экзамены на право управлять гидроциклом и мотолодкой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области11 орловцев прошли экзамены на право управлять гидроциклом и мотолодкой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Накануне, 21 июля, в Орле прошли экзамены для желающих самостоятельно управлять мотолодкой и гидроциклом. 11 человек решились пройти соответствующее обучение и показать своих навыки.

Теоретические и практические испытания проводили на Центральной спасательной станции инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области.

Теорию сдавали в кабинете со специальной компьютерной техникой. Судовладельцам предстояло отвечали на вопросы об устройстве и техобслуживании маломерных судов, судовождении и оказании первой помощи пострадавшему.

Самая яркая, практическая часть, проходила на Оке. Свои навыки экзаменуемым показывали на мотолодке и гидроцикле.

- Все одиннадцать соискателей показали хорошие навыки по управлению маломерным судном: умение маневрировать, причаливать и отчаливать, подход к терпящему бедствие на воде и его спасение, - рассказывает Александр Тиняков, старший государственный инспектор ГИМС.

Теперь все 11 орловцев получат удостоверение на право управления маломерным судном.

ЗНАЙ!

К сдаче экзаменов допускаются граждане с 18 лет, признанные годными по состоянию здоровья и имеющие специальную теоретическую и практическую подготовку.

По вопросам регистрации маломерного судна и аттестации можно обращаться в Центр ГИМС по телефонам: 8(4862)59-01-14 или 8(4862)75-01-91).

ИСТОЧНИК KP.RU

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