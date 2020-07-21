В Орловской области женщина утонула в реке

21 Июль 2020 2020-07-21T22:58:02+03:00

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Еще одну жизнь в нынешнем купальном сезоне на Орловщине унесла вода. В Свердловском районе сегодня днем, 21 июля, утонула женщина.

Трагическое происшествие случилось в населенном пункте Степановка, на реке Неручь. Одна из купальщиц здесь пошла ко дну, очевидцы вызвали подмогу и сами вытащили женщину из воды, но к несчастью было уже поздно. На месте происшествия работали спасатели и полицейские, личность погибшей устанавливается. Известно, что утонувшей примерно 40-45 лет.

ГУ МЧС России по Орловской области в очередной раз призывает жителей региона соблюдать правила безопасного поведения у воды: купаться только на оборудованных пляжах, не оставлять без присмотра детей и не забираться в воду в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU