2020-07-21T17:35:48+03:00
Общество

Орловские энергетики рассказали, как будет проходить замена счетчиков

Теперь замена оборудования будет проходить бесплатно и только гарантирующими поставщиками
Наталья Меркулова
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Орловские энергетики рассказали, как теперь будет проходить замена счетчиковОрловские энергетики рассказали, как теперь будет проходить замена счетчиковФото: Архив "КП"
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«Орловский энергосбыт» напоминает жителям региона о том, что с 1 июля изменен порядок замены приборов учета. Согласно новому законодательству, теперь работы по установке нового оборудования возлагаются на гарантирующих поставщиков (ООО «Орловский энергосбыт», АО «Орелоблэнерго» и филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»).

При этом, по Постановлению Правительства РФ №554 от 18 апреля 2020 года, плата за установку приборов учета электроэнергии с потребителей не взимается. Замена будет происходить постепенно – по мере выхода электросчётчиков из строя или за межповерочный интервал. Сейчас формируется соответствующий график.

- Сейчас поступает много обращений с вопросом что делать, если у прибора учета истек межповерочный интервал. До 1 января 2021 года к расчетам принимаются показания приборов учета с истекшим межповерочным интервалом. До тех пор следует передавать показания электросчетчика, как и ранее, любым удобным способом до 25 числа. В дальнейшем же замена пройдет в плановом режиме. Информация о приборах учета у есть, будем связываться с потребителями и согласовывать время замены, - рассказал Андрей Черников, начальник отдела энергоинспекции ООО «Орловский энергосбыт».

Энергетики напоминают, в регионе продолжают действовать недобросовестные фирмы, которые навязывают замену счетчиков за деньги. Но так как, теперь с потребителей сняли обязанность замены и установки, то если на пороге появились неизвестных людей, предлагающих свои "услуги", обращайтесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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