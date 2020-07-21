В Орловской области женщина-инвалид получила лекарства после вмешательства Прокуратуры

21 Июль 2020 2020-07-21T16:49:25+03:00

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В Ливенском районе женщине-инвалиду II группы пришлось добиваться правды через Прокуратуру. Выписанное ей лекарство, она смогла получить только через полгода.

Орловчанка страдает хроническим неврологическим заболеванием и по закону имеет право на льготные медикаменты, но с декабря 2019 года не могла получить нужное ей бесплатное лекарство. Врач выписал рецепт, но пока в аптеке его искали, тот истек, а новый получить ей не удалось.

- Аптека не направила в фармацевтическую организацию соответствующую заявку и отсроченное обслуживание рецепта своевременно не обеспечила. В адрес директора «Орелфармация» и Ливенской ЦРБ было внесено представления с требованием обеспечить женщину назначенным ей лекарством. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Сейчас орловчанка наконец-то получила необходимые ей медикаменты.

ИСТОЧНИК KP.RU