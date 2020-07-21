2020-07-21T16:25:38+03:00
Происшествия

В Орловской области пропавшего без вести пожилого мужчину нашли убитым

Бытовой конфликт привел к трагическим последствиям
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области пропавшего без вести пожилого мужчину нашли убитым. Убийцу, который еще и жестким образом попытался замести следы, удалось найти.

65-летнего жителя Новосильского района искали неделю. Последний раз близкие видели его 14 июля: тогда он ушел из дома и не вернулся. Сын пропавшего пошел в полицию, поиски начались, но счастливым финалом не увенчались. Расчлененное тело пропавшего нашли во время поисковых мероприятий в деревне Горенка: полицейский пес нашел по запаху останки тела разыскиваемого. По подозрению в убийстве оперативники задержали 73-летнего знакомого покойного.

- Полицейские выяснили, что ранее между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удары потерпевшему в голову. На следующий день мужчина обнаружил пострадавшего на том же месте без признаков жизни, после чего расчленил тело и спрятал его в яме, присыпав ветками, листьями и землей, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

- Под тяжестью предъявленных улик задержанный сознался в содеянном. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) , - пояснила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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