2020-07-21T16:13:02+03:00
Общество

Орловчанка добилась переселения из аварийного дома через суд

Горадминистрация несколько раз переносила сроки
Наталья Меркулова
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Орловчанка добилась переселения из аварийного дома через судОрловчанка добилась переселения из аварийного дома через судФото: Архив "КП"
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Жительница Заводского района Орла через суд и благодаря вмешательству прокуратуры добилась переселения из аварийного дома. Горадминистрация несколько раз переносила сроки расселения.

Дом №73 на Черкасской улице признали аварийным еще в 2013 году. Однако включив его в адресную программу переселения на 2019 год, затем назвали новую дату 2024-й. При этом жизнь людей в доме не была обеспечена мерами безопасности.

- В целях защиты жилищных прав заявительницы прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании администрации города обеспечить женщину новой квартирой. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил требования. В настоящее время рассматривается аналогичный иск от жителя соседней квартиры, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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