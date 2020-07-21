2020-07-21T15:21:38+03:00
Политика

На выборы в городской совет Орла выдвинулось 205 кандидатов

Голосование состоится 13 сентября
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле завершился период выдвижения кандидатов в городской совет народных депутатов. Всего заявилось 2015 кандидатов.

По сообщению Муниципального избиркома в конечном списке по одномандатным округам наибольшее количество кандидатов - самовыдвиженцы, их 54 человека. "Единая Россия" выдвинула 28 кандидатов, КПРФ и ЛДПР также представили по 28 кандидатов, "Справедливая Россия" - 27, "Партия пенсионеров" - 16, партия "Зеленые" - 15, "Яблоко" - пятерых. Еще 4 кандидата выдвинуты общественным движением "Граждане Орла".

Единый день голосования - 13 сентября 2020 года. В городской совет будет избрано 38 депутатов, среди одномандатников 28 мандатов, среди партий (по спискам) еще 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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