Орловцам предлагают стать участниками песенного марафона памяти и славы
Жителей Орловской области приглашают присоединиться к песенному онлайн-марафону памяти и славы. Он посвящен памяти воевавших и сложивших головы на фронтах Великой Отечественной, а также Ветеранам.
Инициировал марафон артист Андрей Тай. В 2019 году он вместе с поэтессой Эллой Герасименко создал композицию под названием "Все помнят ветераны". Для участия в событии нужно исполнить ее на свой лад и прислать видеозапись координаторам.
- Марафон - это дань памяти и почтение ко всем живым Ветеранам и павшим солдатам, которые ради мира, за будущее своей Родины не жалели своих сил и жизней. Будем прославлять память о Великой Победе и ее Героях , вместе! Будем помнить и воспевать в своих песнях их великий подвиг, всегда!- отмечают организаторы.
Завершится марафон 30 сентября. Все подробности о событии есть на официальном сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU