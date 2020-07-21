Орловцам предлагают стать участниками песенного марафона памяти и славы

21 Июль 2020 2020-07-21T14:59:44+03:00

Марафон - это дань памяти и почтение ко всем живым Ветеранам и павшим солдатам Фото: Ольга СУПОНЕВА

Он посвящен памяти воевавших и сложивших головы на фронтах Великой Отечественной, а также Ветеранам

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Жителей Орловской области приглашают присоединиться к песенному онлайн-марафону памяти и славы. Он посвящен памяти воевавших и сложивших головы на фронтах Великой Отечественной, а также Ветеранам.

Инициировал марафон артист Андрей Тай. В 2019 году он вместе с поэтессой Эллой Герасименко создал композицию под названием "Все помнят ветераны". Для участия в событии нужно исполнить ее на свой лад и прислать видеозапись координаторам.

- Марафон - это дань памяти и почтение ко всем живым Ветеранам и павшим солдатам, которые ради мира, за будущее своей Родины не жалели своих сил и жизней. Будем прославлять память о Великой Победе и ее Героях , вместе! Будем помнить и воспевать в своих песнях их великий подвиг, всегда!- отмечают организаторы.

Завершится марафон 30 сентября. Все подробности о событии есть на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU