21 Июль 2020 2020-07-21T14:17:20+03:00

31-летний водитель угодил в кювет в возле орловской деревни Юрьево. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

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В понедельник, 20 июля, в Хотынецком районе на 6 км автодороги «Жудерский-Алехино» 31-летний водитель не справился с рулевым управлением и угодил в кювет. Мужчина попал в больницу.

Инцидент произошел недалеко от деревни Юрьево в четыре часа дня. Водитель «Шевроле Ланос» в сторону поселка Хотынец, когда машину вышла из под контроля.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU