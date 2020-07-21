31-летний водитель угодил в кювет в возле орловской деревни Юрьево
Инцидент произошел днем 20 июля
31-летний водитель угодил в кювет в возле орловской деревни Юрьево. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
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В понедельник, 20 июля, в Хотынецком районе на 6 км автодороги «Жудерский-Алехино» 31-летний водитель не справился с рулевым управлением и угодил в кювет. Мужчина попал в больницу.
Инцидент произошел недалеко от деревни Юрьево в четыре часа дня. Водитель «Шевроле Ланос» в сторону поселка Хотынец, когда машину вышла из под контроля.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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