ЕГЭ-2020: в Орловской области почти 1800 выпускников сдали обществознание

21 Июль 2020 2020-07-21T13:46:17+03:00

Экзамены по самому популярному предмету длились почти 4 часа

Изменить размер текста: A A

Выпускники орловских школ закончили сдачу ЕГЭ по самому популярному предмету на экзаменах – обществознанию. Испытания длились почти четыре часа (3 часа 55 минут).

ЕГЭ по обществознанию в 2020 году по традиции остался одним из самых массовых. На 24 экзаменационных пунктах его сдавали 1738 выпускников школ. На экзамене присутствовали 73 члена государственной комиссии и 41 общественный наблюдатель.

- Технологические процедуры передачи экзаменационных материалов по интернету и печати КИМ в аудиториях прошли успешно. Экзамены начались вовремя. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU