2020-07-21T13:46:17+03:00
Общество

ЕГЭ-2020: в Орловской области почти 1800 выпускников сдали обществознание

Экзамены по самому популярному предмету длились почти 4 часа
Наталья Меркулова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выпускники орловских школ закончили сдачу ЕГЭ по самому популярному предмету на экзаменах – обществознанию. Испытания длились почти четыре часа (3 часа 55 минут).

ЕГЭ по обществознанию в 2020 году по традиции остался одним из самых массовых. На 24 экзаменационных пунктах его сдавали 1738 выпускников школ. На экзамене присутствовали 73 члена государственной комиссии и 41 общественный наблюдатель.

- Технологические процедуры передачи экзаменационных материалов по интернету и печати КИМ в аудиториях прошли успешно. Экзамены начались вовремя. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловские энергетики рассказали, как будет проходить замена счетчиков
В Орловской области женщина-инвалид получила лекарства после вмешательства Прокуратуры
В Курской области за год на 36% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
В Орловской области пропавшего без вести пожилого мужчину нашли убитым
Сбербанк улучшил условия рефинансирования ипотеки
Орловчанка добилась переселения из аварийного дома через суд
На выборы в городской совет Орла выдвинулось 205 кандидатов
Орловцам предлагают стать участниками песенного марафона памяти и славы
31-летний водитель угодил в кювет в возле орловской деревни Юрьево
ЕГЭ-2020: в Орловской области почти 1800 выпускников сдали обществознание
Под Орлом водитель «Фиата» ночью вылетел с дороги и врезался в дерево
На Карачевском шоссе в Орле легковушка сбила женщину
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 21 июля
Орловские пожарные эвакуировали жильцов пятиэтажки во Мценске
На Орловщине за полгода больше 250 человек стали жертвами телефонных мошенников
Почти полсотни военных снарядов уничтожили орловские спасатели за сутки
Орловцам, получившим серьезные травмы на работе, вручили новые авто
Орловчанка прикарманила чужой мобильник и попала под уголовную статью
Коронавирус в Орловской области: зафиксировано больше 500 семейных очагов заражения
В Орловской области стало совершаться меньше преступлений
На улицах Орла продолжается покос травы
Жителям Орла запретили въезжать в лесопарки на автомобилях
Фотофакт: Из-за перекрытой Васильевской улицы в Орле образовались заторы